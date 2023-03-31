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НовостиОбщество31 марта 2023 5:22

В Зеленоградске пройдут рейды по поиску должников по транспортному налогу

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске для поиска должников по транспортному налогу пройдут на всех автостоянках города пройдут рейды с участием судебных приставов и автоинспекторов. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«В случае обнаружения автотранспорта должника, он будет арестован для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности», - заявили в администраци.

Власти муниципалитета настоятельно рекомендуют местным жителям уплатить имеющиеся задолженности по транспортному, земельному и иному имущественному налогу, и представить платежные документы на заседании межведомственной комиссии.