В Зеленоградске пройдут рейды по поиску должников по транспортному налогу

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске для поиска должников по транспортному налогу пройдут на всех автостоянках города пройдут рейды с участием судебных приставов и автоинспекторов. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«В случае обнаружения автотранспорта должника, он будет арестован для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности», - заявили в администраци.

Власти муниципалитета настоятельно рекомендуют местным жителям уплатить имеющиеся задолженности по транспортному, земельному и иному имущественному налогу, и представить платежные документы на заседании межведомственной комиссии.