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НовостиОбщество31 марта 2023 5:30

В Калининградской области определили лучшие библиотеки

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Лучшие учреждения были названы на ежегодном совете директоров государственных и муниципальных библиотек Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В лидерах оказались библиотеки в Пионерском, Гусевском, Гвардейском, Мамоновском, Озерском и Гурьевском округах, а также в Калининграде.

По итогам прошлого года особо значимыми для библиотечного сообщества региона стали проекты «Преображенский иконостас: из Кёнигсберга в Калининград», «Музей в библиотеке», открытие Регионального центра Всероссийского музея А. С. Пушкина, «Тотальный диктант».