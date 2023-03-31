В Калининградской области определили лучшие библиотеки

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Лучшие учреждения были названы на ежегодном совете директоров государственных и муниципальных библиотек Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В лидерах оказались библиотеки в Пионерском, Гусевском, Гвардейском, Мамоновском, Озерском и Гурьевском округах, а также в Калининграде.

По итогам прошлого года особо значимыми для библиотечного сообщества региона стали проекты «Преображенский иконостас: из Кёнигсберга в Калининград», «Музей в библиотеке», открытие Регионального центра Всероссийского музея А. С. Пушкина, «Тотальный диктант».