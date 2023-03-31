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НовостиОбщество31 марта 2023 6:00

В реку Тростянку в Зеленоградске сливали нечистоты оранжевого цвета

Выпуск был обнаружен в районе ул. Гризодубовой
Виктор Сергеев

В Зеленоградске инспекторы Росприроднадзора обнаружили выпуск в реку Тростянку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выпуск был обнаружен в районе ул. Гризодубовой. Ранее о сбросе нечистот оранжевого цвета и заморе рыбы сообщали местные жители.

По результатам лабораторных исследований в сбрасываемых стоках выявлены превышения по шести показателям, среди которых ионы аммония, нитрит-ион, анионные поверхностно-активные вещества, что свойственно для хозяйственно-бытовых стоков.

«Выпуск не стоит на балансе АО «ОКОС», осуществляющего водоотведение в Зеленоградске и подлежащего федеральному надзору. Учитывая тот факт, что река Тростянка относится к объектам регионального надзора, информация направлена в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области для установления собственника выпуска и принятия соответствующих мер реагирования», - заявили в пресс-службе ведомства.