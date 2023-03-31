Поджигателей травы в Балтийском округе выявляют с помощью квадрокоптеров

Власти Балтийского округа для предотвращения палов травы ведут патрулирование территорий с помощью квадрокоптера в поселках Дивное, Парусное, Цветное, Тихореченское и Нивы. Об этом сообщается на странице местной администрации во «ВКонтакте».

В ходе патрулирования также были выявлены некошеные земельные участки, их владельцы в ближайшее время получат соответствующие предписания.

«В нашем округе уже объявлен особый противопожарный режим, в период которого за его нарушение предусмотрены штрафы на граждан до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - до 60 тысяч и до 80 тысяч - на предпринимателей», - отметили в администрации муниципалитета.