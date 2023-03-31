Калининград вошел в топ-10 направлений для отдыха в коттеджах в апреле

Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснил самые популярные направления для отдыха в коттеджах в апреле 2023 года.

На первом месте оказался город Пятигорск с 18% всех апрельских бронирований коттеджей. На втором месте город Одинцово в Московской области, а на третьем - Сочи (17% и 13% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в апреле:

1. Пятигорск, Ставропольский край 3100 р. / 7 ночей.

2. Одинцово, Московская область 13 605 р. / 3 ночи.

3. Сочи, Краснодарский край 6406 р. / 6 ночей.

4. Сортавала, Карелия 6051 р. / 3 ночи.

5. Феодосия, Крым 3910 р. / 7 ночей.

6. Суздаль, Владимирская область 6661 р. / 3 ночи.

7. Каменномостский, Адыгея 4329 р. / 2 ночи.

8. Борисово, Ленинградская область 6939 р. / 3 ночи.

9. Архыз, Карачаево-Черкесия 6495 р. / 2 ночи.

10. Калининград, Калининградская область 5875 р. / 4 ночи.