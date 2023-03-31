Калининград вошел в топ-10 направлений для отдыха в коттеджах в апреле

Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснил самые популярные направления для отдыха в коттеджах в апреле 2023 года.
На первом месте оказался город Пятигорск с 18% всех апрельских бронирований коттеджей. На втором месте город Одинцово в Московской области, а на третьем - Сочи (17% и 13% бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в апреле:
1. Пятигорск, Ставропольский край 3100 р. / 7 ночей.
2. Одинцово, Московская область 13 605 р. / 3 ночи.
3. Сочи, Краснодарский край 6406 р. / 6 ночей.
4. Сортавала, Карелия 6051 р. / 3 ночи.
5. Феодосия, Крым 3910 р. / 7 ночей.
6. Суздаль, Владимирская область 6661 р. / 3 ночи.
7. Каменномостский, Адыгея 4329 р. / 2 ночи.
8. Борисово, Ленинградская область 6939 р. / 3 ночи.
9. Архыз, Карачаево-Черкесия 6495 р. / 2 ночи.
10. Калининград, Калининградская область 5875 р. / 4 ночи.