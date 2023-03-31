Жительница Новосибирска устроила дебош в калининградском отеле

Росгвардейцы задержали жительницу Новосибирска, которая нарушала общественный порядок в калининградской гостинице.

Инцидент случился в одной из гостиниц на улице Гюго в Калининграде. В тихом отеле около 8 часов вечера вдруг стало невыносимо шумно, персонал вынужденно нажал тревожную кнопку.

Как выяснили сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, гостья из Новосибирска несколько раз заказывала спиртные напитки и хорошо расслабилась.

«Изрядно выпив, женщина устроила танцы и начала приставать к отдыхающим с предложением потанцевать с ней, а получив отказ, оскорбляла посетителей нецензурной бранью», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

В итоге 34-летняя гостья попыталась развязать драку с администратором.

Росгвардейцы сопроводили буйную даму в отдел полиции для составления протокола.