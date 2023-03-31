На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 31 марта

В Калининграде в пятницу, 31 марта, намечены плановые отключения.
По сообщению пресс-службы мэрии, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения.
До 18:00 электричество отключено по следующим адресам:
ул. Киевская, 121а-в, 125-129, 131-135, 137, 139, 141-145, 147-151, 153-157, 120-124, 124а, 126-130, 130,
ул. Березовая, 2 (СОШ №39),
пр-кт Ленинский, 83,
ул. Чкалова 21а, 21-23, 25-27, 29, 31, 31а, 33, 33а-в, 35, 37-39, 41, 43, 45-47, 49, 49а-в, 51а-в, 51, 53, 55, 12а, 16-18, 20-22, 24-26а, 28-30, 32, 34-38, 44-50, 52-54, 54а, 56-58, 60а, 60-64
ул. Ростовская, 37, 39, 48а, 354,
ул. Чернышевского, 88,
ул. Спортивная, 30-36, 36а-б, 38-54,
ул. Полюсная, 1, 3,
ул. Косм. Леонова, 22, 26-32а, 28а, 31,
ул. Чайковского, 49-51, 46, 48-48а, 56, 58, 58а,
ул. Зоологическая 49-51, 51а, 53, 55-65, 67-71, 42-44, 46-48,
ул. Алябьева, 1а,
ул. Кирова, 85-87, 89-95,
ул. Правая Набережная (склады),
мкр. Прегольский, 1а,в,
С 13:30 до 18:00 не будет электричества на ул. Батальной, 73-83, 75а, 79б, 95, 110.
В связи с отключением электроснабжения сегодня до 18:00 не работают светофоры на перекрестке ул. К. Маркса - ул. Косм. Леонова – ул. Кирова, и ул. К. Маркса – ул. Комсомольская. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.
«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.
Так, до 18:00 без холодной воды будут потребители:
ул. У.Громовой, 105, 111, 117,
ул. Киевская 121а-в,
С 13:30 до 18:00 запланировано отключение холодной воды на ул. Батальной, 75, 77, 79, 83.