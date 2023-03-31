На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 31 марта

В Калининграде в пятницу, 31 марта, намечены плановые отключения.

По сообщению пресс-службы мэрии, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения.

До 18:00 электричество отключено по следующим адресам:

ул. Киевская, 121а-в, 125-129, 131-135, 137, 139, 141-145, 147-151, 153-157, 120-124, 124а, 126-130, 130,

ул. Березовая, 2 (СОШ №39),

пр-кт Ленинский, 83,

ул. Чкалова 21а, 21-23, 25-27, 29, 31, 31а, 33, 33а-в, 35, 37-39, 41, 43, 45-47, 49, 49а-в, 51а-в, 51, 53, 55, 12а, 16-18, 20-22, 24-26а, 28-30, 32, 34-38, 44-50, 52-54, 54а, 56-58, 60а, 60-64

ул. Ростовская, 37, 39, 48а, 354,

ул. Чернышевского, 88,

ул. Спортивная, 30-36, 36а-б, 38-54,

ул. Полюсная, 1, 3,

ул. Косм. Леонова, 22, 26-32а, 28а, 31,

ул. Чайковского, 49-51, 46, 48-48а, 56, 58, 58а,

ул. Зоологическая 49-51, 51а, 53, 55-65, 67-71, 42-44, 46-48,

ул. Алябьева, 1а,

ул. Кирова, 85-87, 89-95,

ул. Правая Набережная (склады),

мкр. Прегольский, 1а,в,

С 13:30 до 18:00 не будет электричества на ул. Батальной, 73-83, 75а, 79б, 95, 110.

В связи с отключением электроснабжения сегодня до 18:00 не работают светофоры на перекрестке ул. К. Маркса - ул. Косм. Леонова – ул. Кирова, и ул. К. Маркса – ул. Комсомольская. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

Так, до 18:00 без холодной воды будут потребители:

ул. У.Громовой, 105, 111, 117,

ул. Киевская 121а-в,

С 13:30 до 18:00 запланировано отключение холодной воды на ул. Батальной, 75, 77, 79, 83.