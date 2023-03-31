В Калининградский зоопарк передали уникальные найденные плакаты 1970-х годов

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградский зоопарк передали в дар редчайшие цветные плакаты 1970-х годов. На них изображены животные Калининградского зоопарка советского периода: орангутан, гигантская черепаха, венценосный журавль, броненосцы и, конечно, главный символ нашего зоопарка – бегемоты.

Дарителем выступил городской блогер и краевед Женяй Огонь.

«Реальная ручная работа, никаких вам нейросетей – возможно, художники даже работали с натуры… Имена авторов-анималистов нам еще только предстоит выяснить», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

С плакатами уже работают архивисты.

Известно, что постеры печатались в типографии издательства «Калининградская правда» тиражом в 3000 экземпляров каждый. Распространением их ведала специальная городская служба «Горсправка».

Свою рекламу зоопарк размещал в местах с «постоянным трафиком целевой аудитории» - например, в подземном переходе Южного вокзала, на афишных тумбах на привокзальных площадях, на центральных проспектах, даже в Калининградском морском рыбном порту.