В Калининграде на перекрестках с Ленинским проспектом и с Борзова отключат светофоры

В Калининграде «Россети» предупреждают об отключении 1 апреля светофоров на перекрестках с Ленинским проспектом и с ул. Марш. Борзова.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в субботу, 1 апреля, светофор на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Барнаульской отключат с 13.30 до 18.00 для модернизации оборудования.

Также 1 апреля с 13.30 до 18.00 не будет работать светофор на перекрестке улиц Маршала Борзова и Каштановой аллеи.

Водителей просят быть особенно внимательными на этих участках дороги.