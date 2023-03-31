Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 8:42

В Калининграде на перекрестках с Ленинским проспектом и с Борзова отключат светофоры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде «Россети» предупреждают об отключении 1 апреля светофоров на перекрестках с Ленинским проспектом и с ул. Марш. Борзова.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в субботу, 1 апреля, светофор на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Барнаульской отключат с 13.30 до 18.00 для модернизации оборудования.

Также 1 апреля с 13.30 до 18.00 не будет работать светофор на перекрестке улиц Маршала Борзова и Каштановой аллеи.

Водителей просят быть особенно внимательными на этих участках дороги.