Калининградцы нашли в парке покусанного кролика

. Фото: Биосфера Балтики

В одном из парков Калининграда отдыхающие заметили кролика. Пушистый был бережно укутан и отвезен к ветеринарам.

Об этом сообщают волонтеры организации «Биосфера Балтики».

«Хозяев кролика не нашли. Ну и, судя по состоянию животного, возвращать его не стоит. Кролик весь в абсцессах. Скорее всего, от укусов сородичей», - рассказала руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Дело в том, что самцы кроликов дерутся, наносят друг другу серьезные раны. Содержать самцов вместе поэтому нельзя.

Специалисты говорят, что боевые раны переходят в абсцессы. У кроликов они твердые и удаляются только хирургически.

Кролика будут оперировать, а после лечения его хотят пристроить в добрые руки.

Подробности, а также информация о том, как помочь, – здесь.