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НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:33

Житель Полесска украл 130 тысяч рублей из кабины фургона, пока тот стоял на разгрузке

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Полесске мужчины разгружали вещи из кузова фургона Volkswagen. Проходящий мимо местный житель воспользовался ситуацией и украл сумку из незапертой кабины авто. Добычей стал кошелек с водительским удостоверением и 130 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в течение нескольких часов полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за кражу и грабеж.

Он забрал себе деньги, а портмоне с удостоверением выбросил – их нашел бдительный горожанин и передал в органы.

Стражам порядка удалось изъять чуть более 56 000 рублей, оставшихся от изначальной суммы.

Возбуждено уголовное по статье о краже, максимальное наказание здесь – срок до пяти лет.