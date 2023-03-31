В Калининграде вузы решили увеличить набор на IT-специальности

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградские вузы значительно увеличат набор на IT-специальности. Об этом сообщили в пятницу, 31 марта, в министерстве цифровых технологий и связи региона.

В частности, в этом году в БФУ им. И. Канта количество бюджетных мест возрастет на 25% – до 125 мест по направлению «Прикладная математика и информатика», с 55 до 80 мест – по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Появятся новые программы.

Всего по восьми IT-направлениям поступить на бюджет смогут 368 студентов.

Контрольные цифры приема в КГТУ на 2023 год по IT-специальностям составят 125 мест, при этом также откроется новое направление «Информатика и вычислительная техника», рассчитанное на 15 человек.

Подробно о мерах поддержки правительство региона рассказывает здесь.