В Калининграде вузы решили увеличить набор на IT-специальности

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Фото: Правительство Калининградской области
Калининградские вузы значительно увеличат набор на IT-специальности. Об этом сообщили в пятницу, 31 марта, в министерстве цифровых технологий и связи региона.
В частности, в этом году в БФУ им. И. Канта количество бюджетных мест возрастет на 25% – до 125 мест по направлению «Прикладная математика и информатика», с 55 до 80 мест – по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Появятся новые программы.
Всего по восьми IT-направлениям поступить на бюджет смогут 368 студентов.
Контрольные цифры приема в КГТУ на 2023 год по IT-специальностям составят 125 мест, при этом также откроется новое направление «Информатика и вычислительная техника», рассчитанное на 15 человек.
Подробно о мерах поддержки правительство региона рассказывает здесь.