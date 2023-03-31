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НовостиОбщество31 марта 2023 10:26

Опубликован график летних отключений горячей воды в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда представили график отключения горячей воды в городе. Без воды по традиции калининградцы будут сидеть в летние месяцы.

«Калининградтеплосеть» сообщает, что график можно посмотреть здесь или здесь, или в разделе «График летних отключений ГВС в жилфонде» на главной странице сайта.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, ведется замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов.