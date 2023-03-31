В Пионерском планируют построить три отеля

В Пионерском планируют построить три новых гостиницы. Об проектах отелей глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев рассказал во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте».

- Я знаю о трех [проектах]. Один из этих проектов недавно был презентован на градсовете Калининградской области, получил одобрение с дополнительными замечаниями, в настоящий момент дорабатывается. По соседству, на участке на улице Комсомольской, там, где раньше был Дом быта, новые хозяева проектируют гостиницу, - сказал глава.

По его словам. Есть инвестор, который хочет построить гостиницу на улице Советской.

- Кроме того, на прошлой неделе завершилось подведение итогов конкурса, который был объявлен правительством Калининградской области, структурой «Креспектива» по разработке концепции западной части Пионерского. Подалось на конкурс 92 конкурсанта, комиссия из 20 проектов выбирала те, которые займут 1-3 место, - сказал глава.

Он отметил, что первые три, и еще дополнительно четыре проекта разместят в городской библиотеке, в ближайшее время.

- В рамках зонирования как раз на данной территории с разной локацией, потому что разные авторы, предусматривалось строительство гостиниц, общепита, общественных территорий, прогулочных зон. Все это можно будет посмотреть,- заключил глава округа.