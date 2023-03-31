В Калининграде создали 3D-модель скульптуры «Борющиеся зубры»

. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Калининграде региональная Служба охраны объектов культурного наследия оцифровала памятник, созданный в Кенигсберге в 1911 году. Разработана 3D-модель монумента «Борющиеся зубры».

- Много задач решается. Архивирование обмерных данных, предпроектное обследование, популяризация и пр., - ответил руководитель Службы на вопрос, для чего необходимо было создавать цифровую версию старинного памятника.

Скульптурная композиция «Борющиеся зубры» создана из бронзы немецким скульптором-анималистом Августом Гаулем в 1911 году, установлена в Кенигсберге в районе Хуфен на Хуфен-аллее 12 ноября 1912 года. Памятник является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения.