Из Калининграда запускают прямые рейсы в Оренбург

С 30 апреля из Калининграда откроется новое направление полетов – в Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Известно, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям авиакомпанией Nordwind.

Время в пути составит 4 часа.

Ранее сообщалось, что с 26 марта в аэропорту «Храброво» начало действовать весенне-летнее расписание полетов, которое продлится до 28 октября.

Из Калининграда в летний период запланированы рейсы по 20 направлениям. Полеты по ним планируют выполнять 13 авиакомпаний.