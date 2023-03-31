В Калининграде телебашню подсветят в честь Дня единения народов Беларуси и России

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в воскресенье, 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, особенным образом подсветят телебашню на пересечении Советского проспекта и Нарвской.

Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Праздничная подсветка будет включена в выходные дни 1 и 2 апреля в вечернее и ночное время.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

День единения народов Беларуси и России – праздник, установленный в 1996 и 1997 годах указами президентов России и Баларуси.

Сообщается, что также тематическую посветку включат на телебашнях в других городах: в Москве, Нальчике, Брянске, Челябинске, Ярославле, Улан-Удэ, Калуге, Нижнем Новгороде и т.д.