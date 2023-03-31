Власти рассказали о планах расширить променад в Пионерском

В Пионерском власти планируют развивать береговую зону от стенки восточного мола в сторону резиденции. В частности, хотят расширить променад. Об этом глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев сказал во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте».

- Первоначальная идея «Балтберегозащиты» и проектировочное задание было на организацию променада от резиденции до самой стенки мола, мы внесли коррективы, потому что считаем, что город потеряет пляж, а это неправильно. Поэтому променад будет переходить в восточное окончание стоянки на улице Портовой. При этом, расположение променада в сторону моря не изменится. Расширение променада произойдет за счет задействования зоны между старым променадом и склоном, с заходом на склон, - сказал Леонид Шибаев.

По словам главы округа, после завершения реконструкции променада, власти и начнут формировать зону отдыха, общепита и площадки с активностями.

Также в планах провести реконструкцию центрального спуска к морю. Но сделают это только после завершения строительства апарт-отеля.