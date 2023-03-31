Сборная Калининградской области по рукопашному бою завоевала бронзу всероссийских соревнований

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Сборная региона по рукопашному бою стала третьей на всероссийских соревнованиях в Туле. Состязания собрали 450 представителей 28 регионов страны в возрасте от 12 лет до 21 года.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наши ребята из клубов Калининграда и Пионерского смогли завоевать одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Суммарный результат каждого призёра позволил занять сборной региона третье общекомандное место из 28 возможных.

Отличились Данила Криволапчук, Егор Якимов, Варвара Аникина и Михаил Коннов.

Теперь наши спортсмены готовятся к выступлениям на Кубке России-2023 в Брянске и Всероссийском турнире во Владимире, запланированных на апрель и май.