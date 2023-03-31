Мошенник из Калининграда выставил объявление о продаже машины и собирал с покупателей предоплату

Житель Калининграда нашел на сайте объявление о продаже автомобиля Ford Focus по низкой цене и тут же связался с продавцом. Тот попросил внести залог, чтобы снять объявление и оставить товар за счастливым покупателем. Мужчина перевел 3 тысячи рублей, и продавец с ним на связь выходить перестал.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 40-летний житель города, по профессии – водитель автобуса, а по жизни – азартный игрок.

«Мужчина сознался, что разместил фотографию своего автомобиля с целью обмана. В действительности он не собирался продавать транспортное средство. Похищенные деньги он спустил на ставках», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.