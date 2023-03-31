В Пионерском откроется еще одна серф-станция

В Пионерском планируют к лету открыть еще одну серф-станцию для любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. Об этом глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев сказал во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте».

Он, в частности, рассказывал о планах развития променада.

- Активностей много не бывает, но и нагромождения тоже не должно быть. Это должно быть сочетание пляжного отдыха с возможностью приема пищи. При этом на протяжении двух лет мы развиваем парусный спорт. До начала сезона возникнет еще одна серф-станция. Кайт-станция «Рассвет» функционирует. В подходящую погоду – когда ветер и купаться нельзя – ребята катаются. А когда ветра нет и купаться можно, ребята организуют тематические мероприятия: соревнования, концерты, просмотр кино на пляже. Это нужно поддерживать и развивать, - сказала глава округа.