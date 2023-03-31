В Калининграде на Рокоссовского и набережной Адмирала Трибуца поставили общественные туалеты

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда устанавливают в городе общественные туалеты. Два новых объекта появились на Рокоссовского и на наб. Адм. Трибуца.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Пусконаладка практически завершена, если подрядчики закончат завтра, то сразу же они станут доступны населению»

Сообщается, что модули подключены к инженерным коммуникациям, оборудованы обогревателями, сантехникой, в них созданы условия для маломобильных граждан.

Стоимость посещения уборной - 30 рублей.

В мэрии рассказали, что похожие конструкции ранее появились около Летнего озера, на Верхнем озере (со стороны Пролетарской), на Нижнем озере (со стороны Сергеева и со стороны Зарайской), в Южном парке, парке имени Юрия Гагарина и парке имени Макса Ашманна.