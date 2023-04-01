В Гусевском округе пропала без вести 15-летняя школьница

Всех знающих о местонахождении Алисы просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гусеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю жительницу поселка Поддубы.

Как сообщается, Алиса Черноскутова, 2008 года рождения отсутствует дома с 16 марта.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы темно-рыжие средней длины, глаза серые. Была одета в удлиненную куртку черного цвета, белую кофту, черные широкие джинсы, черные ботинки на толстой подошве.

Всех знающих о местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: (8 40143)3-24-10, (8 40143) 3-32-81 или 02.