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НовостиПолитика1 апреля 2023 7:30

Корабли Балтфлота на «отлично» отстрелялись по морским целям

Кроме того, экипажи отработали задачи противовоздушной обороны и постановку мин
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Малые противолодочные корабли могут принести противнику большие неприятности.

Малые противолодочные корабли могут принести противнику большие неприятности.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В рамках отработки курсовой задачи малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» Балтийской военно-морской базы отработали задачи по нанесению артиллерийского удара по морским целям.

- Экипажи выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов по морскому щиту, имитирующему боевой корабль противника и находящемуся на удалении около 10 километров, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - Стрельбы выполнялись как одиночным кораблем, так и двумя МПК одновременно. Техническими средствами наблюдения было зафиксировано накрытие назначенной цели. Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей выполнили стрельбу на «отлично».

Днем ранее МПК осуществили постановку мин, а также отработали задачи противовоздушной обороны и уничтожения плавающих мин.

- В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности, - добавили в пресс-службе ЗВО.