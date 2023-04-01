У осужденных и находящихся под следствием калининградок возникли сложности с получением соцвыплат

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний, сегодня в единственной на всю Калининградскую область женской исправительной колонии содержатся 178 представительниц спецконтингента, которые уже отбывают назначенное судом наказание. Еще 37 представительниц слабого пола находятся под следствием. При этом только в 2022 году три следственно-арестованные женщины родили детей, но без помощи родственников и индивидуального подхода социальных работников учреждения у них бы возникли сложности с получением полагающихся им государственных услуг.

Актуальный вопрос оформления различных выплат, пособий и документов как на женщин, так и на их детей, обсудили на круглом столе в штаб-квартире УФСИН. Участники мероприятия пришли к выводу о необходимости отработки процесса регистрации осужденных на портале «Госуслуги» на базе женской колонии. Если результат окажется положительным, внедрение данной практики будет рекомендовано во всех исправительных учреждений и следственных изоляторах области.