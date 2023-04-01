В Калининграде лже-брокера приговорили к 10 голам лишения свободы

В Калининградской области мнимый брокер приговорен судом к 10 годам лишения свободы.

Как рассказали в региональной прокуратуре, некий Владислав Боровицкий с 2012 года по 2015 год подсудимый предлагал гражданам заключить договоры процентного займа под предлогом инвестирования в фондовый рынок и получения в дальнейшем прибыли в виде процентов. Сам зазывала вовсю пиарился как крупный и удачливый биржевой воротила. Надо сказать, он смог заполучить поддержку не только ряда других частных лиц, но даже некоторых представителей руководства лиц юридических. Хотя на самом-то деле был обычным мошенником, инвестируя получаемые от простаков деньги исключительно в самого себя.

- От действий Боровицкого пострадали свыше 100 человек, лишившихся в общей сложности больше 100 миллионов рублей, - подтвердили в облпрокуратуре. – Помимо отбывания назначенного срока в колонии общего режима, осужденному предстоит возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.