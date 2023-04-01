Названы цены на детский отдых в Калининградской области

Лучшее лето - лето, проведенное в загородном лагере. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининграде 5 апреля стартует электронная подача заявлений на приобретение путевок и получение бесплатных направлений в муниципальные загородные центры. Процесс начнется ровно в 10:00.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в этом году отдых детей будет организован в 5 муниципальных загородных центрах, которые будут работать в 4 смены (продолжительностью по 21 день каждая) с 1-2 июня по 30 августа. Оглашена и стоимость путевок в конкретные учреждения:

«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» (Светловский округ, поселок Волочаевское; Зеленоградский район, поселок Круглово) - от 28 980 до 29 820 рублей;

«Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» (Светлогорск) - 33 600 рублей;

«Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени Валентины Терешковой» (Светлогорск) - 29 820 рублей;

станция юных техников (Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков) в Ладушкине - 29 820 рублей;

«Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность» (Светлогорск) - 32 550 рублей.

В рамках мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета для калининградских детей от 6 до 18 лет предусмотрены льготы по частичной или полной оплате стоимости путевок, а также выдача бесплатных направлений на отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.