Медведи в Калининградском зоопарке пока остаются без нового дома

Строительство нового медвежатника в Калининградком зоопарке откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

Ранее на деньги, полученные по выигранному гранту, был разработан необходимый проект – работы предполагалось начать уже в этом году. Однако в силу отсутствия подрядчика сначала не состоялся первый аукцион, а теперь по той же причине сорвался и второй.

Администрация зоопарка заявляет, что намерена продолжить поиски организаций, желающих поучаствовать в тендере.