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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:00

Медведи в Калининградском зоопарке пока остаются без нового дома

Желающих участвовать в аукционе на строительство не нашлось уже во второй раз
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Строительство нового медвежатника в Калининградком зоопарке откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

Ранее на деньги, полученные по выигранному гранту, был разработан необходимый проект – работы предполагалось начать уже в этом году. Однако в силу отсутствия подрядчика сначала не состоялся первый аукцион, а теперь по той же причине сорвался и второй.

Администрация зоопарка заявляет, что намерена продолжить поиски организаций, желающих поучаствовать в тендере.