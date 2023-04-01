В Калининграде продолжают готовиться к «Тотальному диктанту»

В Калининграде открыто 1 780 точек регистрации для участия в акции «Тотальный диктант», которая пройдет 8 апреля в 700 городах 43 стран.

- В нашем регионе диктант пройдет уже в десятый раз на 22 площадках, - напомнили в пресс-службе областного правительства. - Впервые в их числе Кафедральный собор и Музей изобразительных искусств. Калининградская областная научная библиотека и Балтийский военно-морской институт станут площадками, где иностранцы напишут оптимизированный текст под особенности изучения русского языка. В Калининграде акция также пройдет в Информационном центре по атомной энергии и Калининградской централизованной библиотечной системе. На ежегодной главной площадке БФУ имени Канта текст прочитает поэтесса и писательница Ольга Птицева.

В муниципалитетах для написания диктанта будут приспособлены местные библиотеки.

Как сообщается, в день акции на площадках Калининграда участники смогут отправить в любую точку России специально разработанные почтовые открытки – их подготовлено более 1 тысячи.