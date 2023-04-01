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НовостиПолитика1 апреля 2023 10:45

В Калининградской области провели пуски ракет «Искандер»

По ходу состоявшихся учений был выполнен еще ряд задач боевой подготовки
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Расчеты дислоцированных на территории Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Балтийского флота провели тренировку по управлению ракетными ударами.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в ходе учений механики-водители совершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрированием в ограниченном пространстве. Военнослужащие также тренировались в перегрузке ракет на пусковые установки, преодолении условно зараженного участка местности, отражении нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы. В завершение были выполнены электронные одиночные и групповые пуски ракет по целям, имитирующим командные пункты противника.