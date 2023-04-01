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НовостиОбщество1 апреля 2023 12:30

Калининградских собственников заставят заплатить за снос незаконной рекламы

Только за одну неделю администрация города выставила 11 претензий к владельцам демонтированных конструкций
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

За минувшую неделю прошедшую неделю комитет муниципального контроля администрации Калининграда выставил 11 претензий к владельцам рекламных конструкций, демонтированных за бюджетные деньги. В финансово-экономическом отделе озвучили общую сумму понесенных затрат - 42 тысячи 195 рублей 59 копеек.

Все эти средства, как пояснили в горадминистрации, должны вернуться обратно в бюджет. Поэтому обезрекламленным собственникам предстоит раскошелиться. Если они не сделают это добровольно, в суды уйдут соответствующие исковые заявления. Сообщается, что в работе находятся уже 4 таких иска за снесенную ранее незаконную рекламу на общую сумму 83 тысячи 100 рублей 89 копеек.