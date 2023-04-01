Сегодня, 1 апреля начался весенний призыв на срочную военную службу. Проводиться он будет вплоть до 15 июля.

Плановое задание по призыву срочников в Калининградской области пока не известно, но вряд ли оно будет меньше, чем предыдущей осенью, когда отдавать конституционный долг Родине отправилось около 1 тысячи наших земляков. К тому же сейчас обсуждается идея увеличения призывного возраста: минимальный может быть повышен с 18 до 21 года, предельный – с 27 до 30 лет. В январе этого года глава комитета Госдумы по обороне заявил, что обновленная схема может заработать уже как раз в весенний призыв. Однако пока о соответствующих официальных распоряжениях не известно.

В целом же по РФ этой весной в армию и на флот планируется призвать 147 тысяч граждан страны.