Калининградцы рассказали, почему их пугает развитие искусственного интеллекта

Калининградцы боятся эволюции искусственного интеллекта, опасаясь, что роботы отберут их рабочие места. Таков вывод аналитиков сервиса SuperJob, которые провели опрос представителей экономически активного населения из Калининграда.

Развития искусственного интеллекта боятся 18% жителей Калининграда. Чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества.

Всего 41% жителей Калининграда не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта.

Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека.

Ранее сообщалось, что Илон Маск подписал открытое письмо с требованием приостановить разработку и обучение нейросетей до момента создания всемирных протоколов безопасности.