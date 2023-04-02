Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли нижегородскую «Спарту»

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Спарту» из Нижнего Новгорода. Встреча прошла 1 апреля в спорткомплексе «Янтарный» и завершилась со счетом 3:0.

Вначале игры были непростые моменты. Но во второй партии «Локо» не оставил соперницам шансов. Дальше – только уверенная победа и ликование трибун.

Итог – калининградки на втором месте в турнирной таблице.

- «Спарта» - не такой простой соперник. Мы с ними очень сложно всегда играем, были моменты, когда проигрывали дома. Недооценки соперника, конечно, не было. Поэтому и вышли против него основным составом. Начинаются самые важные игры сейчас уже. Нужно, чтобы мы опять все почувствовали игровой тонус, - сказала после игры связующая Ирина Филиштинская.

Следующую встречу «Локо» проведет 5 апреля во дворце спорта «Янтарный». Это будет первый матч четвертьфинальной серии. Игра приурочена к 5-летию клуба.