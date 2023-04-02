Калининградцам предлагают поучаствовать в бесплатных астрономических наблюдениях

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининграде в воскресенье, 02 апреля, пройдут публичные астрономические наблюдения на площадке возле главного корпуса областного историко-художественного музея (ул. Клиническая, д. 21).

Как сообщает пресс-служба музея, наблюдения пройдут с 19:00 до 20:45, на парковке перед зданием музея. Наблюдения полностью бесплатны и открыты для всех желающих.

«В планы наблюдений входит знакомство с рельефом Луны через 203-мм телескоп Celestron CPC 800, а если позволят погодные условия – то и наблюдения за Марсом,

Венерой и двойными звездами. Несмотря на утреннюю дымку, синоптики уверенно

обещают ясное небо к вечеру, так что погода не должна помешать нашим наблюдениям», - рассказали в оргкомитете.

Астрономические наблюдения организует Калининградский историко-художественный музей совместно с Астрономическим сообществом БФУ им. И. Канта и калининградским клубом любителей астрономии KoenigAstro.