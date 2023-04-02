В Калининграде для съемок фильма ищут горожан с маргинальной внешностью и наколками

В Калининграде для съемок криминального фильма ищут актеров массовки. Так, для работы 3 апреля организаторы хотят отыскать интересные типажи. Об этом сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в «ВКонтакте».

В частности, требуются мужчины 25-60 лет на роль задержанных в камере.

«Приветствуются татуировки, маргинальный вид и прочие радости асоциального вида», - отмечают организаторы.

Съемки пройдут в ночное время, с 22.00 до 3.30.

Кроме того, на роли сотрудников полиции, оперативников и ППС нужны мужчины 25- 45 лет.

Также ищут девушку, которая готова сыграть сотрудницу полиции.