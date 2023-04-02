Названа дата запуска аттракционов в парках Калининграда

. Фото: мэрия Калининграда

Сезон аттракционов в развлекательных парках Калининграда стартует через месяц, 1 июня. Речь, в частности, идет о всяческих каруселях в Центральном парке, где расположено 29 аттракционов, которые находятся на балансе муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году каждому аттракциону присвоен QR-код под которым он зарегистрирован в реестре, подтверждающем соответствие оборудования требованиям безопасности.

Отмечается, что сотрудники парка прошли специальные курсы повышения квалификации.

Следить за технической безопасностью каруселей, батутов и т.д. будет Гостехнадзор.