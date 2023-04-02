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НовостиЗдоровье2 апреля 2023 12:07

В Калининградской области еще 43 человека пострадали от укусов клещей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области за минувшую неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 43 человека, из них – 17 детей.

Данные приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Всего за неделю было исследовано 33 клеща, выявлен один положительный результат инфицирования клеща боррелиозом (болезнью Лайма).

Отмечается, что в этом году от клещей за счет муниципальных средств запланировано опрыскать территорию площадью 3500 га.

При этом в 2022 году за счет средств муниципальных образований, дополнительных средств физических и юридических лиц, было обработано 5070 га.