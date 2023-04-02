В Калининграде освятили еще один православный храм

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Фото: Калининградская епархия
Храм Похвалы Богородицы в Калининграде освятили – церковь находится на улице Костромской.
Чин освящения совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
Как сообщает пресс-служба епархии, мероприятие состоялось в субботу, 1 апреля.
Настоятелем храма выступает иерей Василий Довган.
Отмечается, что в торжественный день священнослужитель
был удостоен права ношения наперсного креста.
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы на Костромской возведен как продолжение деревянного комплекса, началом которого был храм-часовня святителя Николая — близнец храма в Антарктиде.