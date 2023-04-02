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НовостиОбщество2 апреля 2023 13:34

В Калининграде освятили еще один православный храм

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская епархия

Храм Похвалы Богородицы в Калининграде освятили – церковь находится на улице Костромской.

Чин освящения совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Как сообщает пресс-служба епархии, мероприятие состоялось в субботу, 1 апреля.

Настоятелем храма выступает иерей Василий Довган.

Отмечается, что в торжественный день священнослужитель

был удостоен права ношения наперсного креста.

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы на Костромской возведен как продолжение деревянного комплекса, началом которого был храм-часовня святителя Николая — близнец храма в Антарктиде.