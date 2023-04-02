В Калининградской области более 100 военнослужащих тренировались отражать атаку террористов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Более 100 человек и 10 единиц техники участвовали в тренировке подразделений противодействия терроризму в Калининградской области. Мероприятия прошли, в частности, с привлечением БМП-2, БТР-82А, грузовых автомобилей КамАЗ и Урал.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в ходе практической части тренировки военнослужащие отработали задачи по блокированию и уничтожению групп условных террористов, пытавшихся проникнуть на территории воинских частей, а также совершивших нападение на воинские колонны с целью захвата техники, вооружения и боеприпасов.

Сообщается также, что военнослужащие отработали задачи по проведению инженерной разведки при выдвижении в заданный район, радиационной и химической разведки, эвакуации условно раненых товарищей.