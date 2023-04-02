Спасатели МЧС в Калининграде показали, как поливают водой коллег-пенсионеров

В Калининграде сотрудники пожарной охраны показали, как провожают коллег на пенсию. Оказывается, есть традиция – пенсионеров обливают водой из пожарных стволов под бурные аплодисменты.

«Такой ритуал означает символическое смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы службы, уходящих на заслуженный отдых», - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В частности, на днях бойцы специализированной пожарно-спасательной части города проводили на заслуженный отдых Сергея Алексеенко. Он большую часть служебной карьеры, около 20 лет, провел в качестве мастера-пожарного спецчасти.

«Настоящий тушила» - так говорят коллеги о Сергее.

Он награжден медалью «За отвагу на пожаре», имеет ряд других ведомственных наград.