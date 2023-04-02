Из-за сбоя системы на выезде из РФ в Литву скопилось 80 грузовиков

. Фото: Таможня Калининградской области

Очередь на выезд из Российской Федерации в Литву составляет 80 большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Отмечается, что в воскресенье, 2 апреля, с 02.00 Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву.

«В настоящее время прием и оформление автотранспорта не осуществляется. О времени возобновления штатной работы пункта пропуска Кибартай будет сообщено дополнительно. На территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме», - рассказали в пресс-службе региональной таможни.