В каких городах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

В Калининградской области за сутки выявили 56 новых случаев коронавируса. 11 человек были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, данные по муниципальным образованиям Калининградской области по состоянию на воскресенье, 2 апреля, говорят о том, что большинство случаев ковида (41) зафиксированы в Калининграде.

Нестеровский городской округ – 2 новых случая;

Багратионовский городской округ – 3 новых случая;

Озерский городской округ – 1 больной;

Балтийский городской округ – 2 новых случая;

Гвардейский городской округ – 1 случай;

Гурьевский городской округ – 1 случай;

Гусевский городской округ – 1 случай;

Ладушкинский городской округ – 1 новый случай;

Советский городской округ – 2 случая

Черняховский городской округ – 1 больной;

Неманский городской округ – 3 новых случая.