В каких городах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

В Калининградской области за сутки выявили 56 новых случаев коронавируса. 11 человек были госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, данные по муниципальным образованиям Калининградской области по состоянию на воскресенье, 2 апреля, говорят о том, что большинство случаев ковида (41) зафиксированы в Калининграде.
Нестеровский городской округ – 2 новых случая;
Багратионовский городской округ – 3 новых случая;
Озерский городской округ – 1 больной;
Балтийский городской округ – 2 новых случая;
Гвардейский городской округ – 1 случай;
Гурьевский городской округ – 1 случай;
Гусевский городской округ – 1 случай;
Ладушкинский городской округ – 1 новый случай;
Советский городской округ – 2 случая
Черняховский городской округ – 1 больной;
Неманский городской округ – 3 новых случая.