На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 3 апреля

В Калининграде в понедельник, 3 апреля, для ремонта оборудования подстанций до 13.00 будут отключены от электричества дома по нескольким адресам.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, света не будет:

ул. ул. Машиностроительная 62-108, 65А, 66 (СОШ № 29), 68-72 (ВНС), 68А, 72А, 74-78 (теплопункт), 98-108, 110-172 (теплопункт), ул. Судостроительная 87-89, 94, 102;

ул. К. Маркса 3-11, 16

ул. Косм. Леонова 33-37

ул. Лейт. Яналова 4-10

ул. Фестивальная аллея 8.

До 18.00 отключены:

ул. А. Суворова 140, 148Б-В

ул. Бабушкина

ул. Качалова

пер. Ладушкина

ул. Можайская

пер. Можайский;

ул. Белинского 3, 7-41, 16А, 10-32, 26А, 27А, 29А, 33А

ул. Ватутина 18, 22

ул. Воздушная 39А, Б, 41-61, 43А, Б, 45А, 46А, 54-94, 56А, 58А, 60А, 62А, 64А, Б, 65-71, 66А-В, 78А, 79А

ул. Добролюбова 17-21, 18-26, 17А, 24Б

ул. Сапёрная 3-33, 4-28, 28А;

ул. К. Маркса 49-51

ул. Коммунальная 20-32, 29-37

ул. Офицерская 18-22, 15-23

ул. С. Разина 32;

ул. Адмиральская 1, 3, 3А, 6, 8, 9-11, 13А

ул. Донская 3, 5-15, 6

ул. Закавказская 11-17, 12, 13, 14 (д/сад № 7)

ул. Кутузова 32-44, 34Б, 39-59

пр-кт Победы 28-42, 38А, 49, 55, 71

ул. Энгельса 1, 2-8, 2А, 8А, 3-19

ул. Яблоневая 1-9, 1А, 2-10, 8А, 10А;

ул. Адмиральская 4, 7 (д/сад № 7), 8А, 9-11

ул. Закавказская 16, 16А

ул. Каштановая аллея 14А, 15-19

ул. Кутузова 17, 31-41, 31А, 36-40.

До 18.00 отключены от света:

ул. Комсомольская 26, 26А

ул. Косм. Леонова 27, 27А

ул. Косм. Пацаева 4, 6, 5, 7А, 8.

Также, по данным мэрии, до 11.00 без электричества:

ул. Габайдулина 49, 56, 58,

пр-кт Советский 285,

СНТ «40-лет Победы»,

СНТ «Космос-2»,

СНТ «Возрождение-Полет».

С 13.30 до 18.00 без электричества дома по:

ул. Аллея смелых 91, 107, 114-122, 118 (СОШ № 15), 120

ул. Грибная 1, 1А-В, 2А-В, 3, 4, 4А, Б, 13

ул. Грунтовая 2В

пер. Клинский 1-7,6, 6А, 15

ул. Муромская 5

ул. Багратиона 1-13

ул. Б. Хмельницкого 50, 84 (д/сад № 86), 86, 115-121, 115 (СОШ № 12)

ул. Большая Песочная 7-25;

ул. Б. Окружная 2-ая 33-39, 42, 49, 51

ул. Гурьева 32, 47-53, 52, 53А

ул. Лауреатная 1

пр-кт Советский 199, 201, 233, 239, 240-248, 308А

СНТ «Весёлое»

СНТ «Дачное».

С 15.00 до 17.00 без электричества дома по:

ул. Габайдулина 49, 56, 58

пр-кт Советский 285

СНТ «40-лет Победы»

СНТ «Возрождение-Полёт»

СНТ «Космос-2».

Также сегодня в связи с работами на сетях не работают светофоры. Светофор в районе дома №116 по Аллее смелых отключат с 13.30 до 18.00 для модернизации оборудования.

До 13.00 отключен светофор на перекрестке Карла Маркса – Космонавта Леонова – Кирова.

От холодной воды сегодня одно отключение, связанное с прекращением электроснабжения – это ул. Машиностроительная 60-72, 67, 110-116, 158-172 – до 13.00.