На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 3 апреля

В Калининграде в понедельник, 3 апреля, для ремонта оборудования подстанций до 13.00 будут отключены от электричества дома по нескольким адресам.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, света не будет:
ул. ул. Машиностроительная 62-108, 65А, 66 (СОШ № 29), 68-72 (ВНС), 68А, 72А, 74-78 (теплопункт), 98-108, 110-172 (теплопункт), ул. Судостроительная 87-89, 94, 102;
ул. К. Маркса 3-11, 16
ул. Косм. Леонова 33-37
ул. Лейт. Яналова 4-10
ул. Фестивальная аллея 8.
До 18.00 отключены:
ул. А. Суворова 140, 148Б-В
ул. Бабушкина
ул. Качалова
пер. Ладушкина
ул. Можайская
пер. Можайский;
ул. Белинского 3, 7-41, 16А, 10-32, 26А, 27А, 29А, 33А
ул. Ватутина 18, 22
ул. Воздушная 39А, Б, 41-61, 43А, Б, 45А, 46А, 54-94, 56А, 58А, 60А, 62А, 64А, Б, 65-71, 66А-В, 78А, 79А
ул. Добролюбова 17-21, 18-26, 17А, 24Б
ул. Сапёрная 3-33, 4-28, 28А;
ул. К. Маркса 49-51
ул. Коммунальная 20-32, 29-37
ул. Офицерская 18-22, 15-23
ул. С. Разина 32;
ул. Адмиральская 1, 3, 3А, 6, 8, 9-11, 13А
ул. Донская 3, 5-15, 6
ул. Закавказская 11-17, 12, 13, 14 (д/сад № 7)
ул. Кутузова 32-44, 34Б, 39-59
пр-кт Победы 28-42, 38А, 49, 55, 71
ул. Энгельса 1, 2-8, 2А, 8А, 3-19
ул. Яблоневая 1-9, 1А, 2-10, 8А, 10А;
ул. Адмиральская 4, 7 (д/сад № 7), 8А, 9-11
ул. Закавказская 16, 16А
ул. Каштановая аллея 14А, 15-19
ул. Кутузова 17, 31-41, 31А, 36-40.
До 18.00 отключены от света:
ул. Комсомольская 26, 26А
ул. Косм. Леонова 27, 27А
ул. Косм. Пацаева 4, 6, 5, 7А, 8.
Также, по данным мэрии, до 11.00 без электричества:
ул. Габайдулина 49, 56, 58,
пр-кт Советский 285,
СНТ «40-лет Победы»,
СНТ «Космос-2»,
СНТ «Возрождение-Полет».
С 13.30 до 18.00 без электричества дома по:
ул. Аллея смелых 91, 107, 114-122, 118 (СОШ № 15), 120
ул. Грибная 1, 1А-В, 2А-В, 3, 4, 4А, Б, 13
ул. Грунтовая 2В
пер. Клинский 1-7,6, 6А, 15
ул. Муромская 5
ул. Багратиона 1-13
ул. Б. Хмельницкого 50, 84 (д/сад № 86), 86, 115-121, 115 (СОШ № 12)
ул. Большая Песочная 7-25;
ул. Б. Окружная 2-ая 33-39, 42, 49, 51
ул. Гурьева 32, 47-53, 52, 53А
ул. Лауреатная 1
пр-кт Советский 199, 201, 233, 239, 240-248, 308А
СНТ «Весёлое»
СНТ «Дачное».
С 15.00 до 17.00 без электричества дома по:
ул. Габайдулина 49, 56, 58
пр-кт Советский 285
СНТ «40-лет Победы»
СНТ «Возрождение-Полёт»
СНТ «Космос-2».
Также сегодня в связи с работами на сетях не работают светофоры. Светофор в районе дома №116 по Аллее смелых отключат с 13.30 до 18.00 для модернизации оборудования.
До 13.00 отключен светофор на перекрестке Карла Маркса – Космонавта Леонова – Кирова.
От холодной воды сегодня одно отключение, связанное с прекращением электроснабжения – это ул. Машиностроительная 60-72, 67, 110-116, 158-172 – до 13.00.