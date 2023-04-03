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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 8:25

В Калининграде задержали закладчика с крупной партией амфетамина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские задержали 33-летнего мужчину, получившего так называемый мастер-клад с амфетамином.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на улице Ялтинской у злоумышленника изъяли пакет с веществом светлого цвета. Позже эксперты заключили, что это амфетамин весом более 34 граммов.

Как пояснил задержанный, он устроился на работу курьером в интернет-магазин, распространяющий наркотики: забирал в тайниках крупные партии запрещенных веществ (так называемые мастер-клады), фасовал их и раскладывал по пакетикам.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.