В Калининграде задержали закладчика с крупной партией амфетамина

В Калининграде полицейские задержали 33-летнего мужчину, получившего так называемый мастер-клад с амфетамином.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на улице Ялтинской у злоумышленника изъяли пакет с веществом светлого цвета. Позже эксперты заключили, что это амфетамин весом более 34 граммов.

Как пояснил задержанный, он устроился на работу курьером в интернет-магазин, распространяющий наркотики: забирал в тайниках крупные партии запрещенных веществ (так называемые мастер-клады), фасовал их и раскладывал по пакетикам.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.