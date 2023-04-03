В Калининграде для съемок фильма про Германию конца 1980-х ищут винтажную одежду

В Калининградской области продолжаются съемки фильма «ГДР», действие фильма происходит в Германии 1989 года. Организаторы съемок обратились к калининградцам за помощью – очень нужны вещи сезона осень-89.

Одежду и обувь предлагают просто подарить для проекта.

В частности, костюмеры мечтают найти мужскую одежду: пальто, плащи, куртки, брюки, джинсы, классические ботинки темных оттенков, белые высокие кроссовки, рубашки, джемперы, шляпы, кепи и шарфы.

Из женской одежды нужны: пальто, плащи, куртки, старомодные юбки, платья длиной до колена и ниже, брюки классические или старомодные джинсы, блузки, сапоги, ботинки без платформы, шляпы, береты и бижутерия.