В Калининграде откроется выставка, посвященная 170-летию башни «Дона»

. Фото: Калининградский Музей янтаря

Экспозицию представят в Музее янтаря, выставка (12+) посвящена 170-летию здания музея – башни «Дона», построенной в 1853 году.

Как сообщают организаторы, выставка расскажет о значении башни в истории фортификации и ее роли при штурме города.

В экспозиции – биография, награды и предметы фамильного рода Дона, в честь которого в городе помимо башни были названы форт и улица.

Посетители увидят архивные чертежи фортификационного пояса города (его строительство длилось с 1843 по 1862 год), чертежные инструменты XVIII–XIX веков, немецкие открытки с видами здания и модель башни.

Завершает историческую часть выставки рассказ о штурме башни «Дона» в апреле 1945 года в серии картин баталиста заслуженного художника России Владимира Резчикова. Он изобразил башню сразу после объявления капитуляции и создал портреты военачальников Георгия Жукова и Климента Ворошилова.

Выставка откроется 6 апреля в 17.00.