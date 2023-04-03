В Роспотребнадзоре рассказали о снижении числа заболеваемости коронавирусом в Калининграде

Вторую неделю подряд в Калининградской области отмечается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю показатель заболеваемости снизился более чем на 30%. Было зарегистрировано 539 заболевших.

Цифры озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что доля детей в структуре заболевших снизилась до 7,6%. Всего зарегистрирован 41 заболевший коронавирусной инфекцией ребенок.

Число заболевших взрослых снизилось на 28,7%.

«Снижение заболеваемости также отмечено во всех возрастных группах», - отметили в Роспотребнадзоре.

97,2% случаев реализовались в форме ОРИ. 2,8% без симптомов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области за сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Один человек умер, 9 было госпитализировано. 72 больных выздоровело.