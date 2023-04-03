На границе с Литвой скопилось 60 фур, которые не могут покинуть Калининградскую область

В Калининградской области в очереди на выезд из Российской Федерации находится 60 грузовых транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни в понедельник, 3 апреля.

По данным на 9.00 3 апреля через таможенный пост в Чернышевском за сутки проследовало 86 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию и 57 (порожних) – на выезд в Литовскую Республику.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя системы на выезде из РФ в Литву скопилось 80 грузовиков. В минувшее воскресенье, 2 апреля, с 02.00 Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила пропуск фур из Калининградской области в Литву, сообщала таможня.