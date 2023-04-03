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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:47

Спасатели помогли рыбакам, которые перевернулись в судоходном канале у Взморья

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

ЧП случилось в судоходном канале в районе поселка Взморье в минувшее воскресенье. Двое мужчин плыли в лодке и их перевернуло волной от проходящей мимо баржи. Рыбаки оказались в воде.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, мужчинам удалось выбраться на сушу вместе с лодкой.

«Они вычерпали из плавсредства воду, но мотор так и не завелся. Рыбаки решили пойти на веслах вдоль острова по заливу, но им мешали сильные волны», - рассказали в МЧС.

На помощь мужчинам пришли спасатели. Сотрудники МЧС отбуксировали потерпевших на сушу. От медицинской помощи мужчины отказались.